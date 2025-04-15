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Bakan Tekin'den öğretmen ataması paylaşımı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:15 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 20:16
Bakan Tekin’den öğretmen ataması paylaşımı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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