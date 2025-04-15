Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.