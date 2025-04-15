Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (AA)
İSRAİL'E SURİYE AYARI
Türkiye her komşusunun dostunun kardeşinin kendisinden emin olduğu bir ülkedir. Kışkırtmalar karşısındaki serin duruşumuz kimseyi aldatmasın. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır. Kim Suriye'yi ve Türkiye'yi bölmek isterse bizi Suriye ile birlikte karşısında bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.
Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (AA)
TARIM ALANLARINDA DON
Don olaylarında zararlar tespit ediliyor. Çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Stratejik ürünlerde arzı etkileyecek risk bulunmuyor. Kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gruplarında hasar oluştu.
25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK
10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.