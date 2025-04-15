Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (AA)



İSRAİL'E SURİYE AYARI

Türkiye her komşusunun dostunun kardeşinin kendisinden emin olduğu bir ülkedir. Kışkırtmalar karşısındaki serin duruşumuz kimseyi aldatmasın. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır. Kim Suriye'yi ve Türkiye'yi bölmek isterse bizi Suriye ile birlikte karşısında bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.

Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli.