Pek çok nasıl yazılır? TDK’ye göre “pek çok” doğru yazılışı nedir?

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Türkçede, günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız bazı kelimeler, yazılı olarak ifade edildiğinde kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bunlardan biri de "pek çok" kelimesidir. TDK'ye göre "pekçok" ifadesinin yazılışı sık sık araştırılıyor. Peki pek çok nasıl yazılır? İşte doğru yazılışı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) PEK ÇOK NASIL YAZILIR? "Pekçok" kelimesinin doğru yazılışı "pek çok" şeklindedir. "Pek çok" ifadesi, miktar veya dereceyi belirten iki ayrı kelimenin birleşiminden oluşur ve bu kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır. Bu yazım farkı, iletişimin doğruluğunu ve açıklığını olumsuz yönde etkileyebilir. "Pek çok" ve "pekçok" arasındaki bu ayrım, Türkçe'nin doğru kullanımı ve dilin netliği açısından oldukça önemlidir. ❎Yanlış yazımı: "pekçok" ✅Doğru yazımı: "pek çok"