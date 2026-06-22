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2026 KPSS lisans başvuru süresini kaçırmayın! Sınavlar eylül ayında yapılacak

Kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adaylar için 2026 KPSS süreci resmen başlıyor. ÖSYM’nin açıkladığı güncel takvime göre, lisans düzeyi başvuruları 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınavların eylül ayında yapılacağı zorlu süreçte gözler, yayımlanacak başvuru kılavuzuna ve sınav ücretlerine çevrildi.

Giriş Tarihi:
2026 KPSS lisans başvuru süresini kaçırmayın! Sınavlar eylül ayında yapılacak
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  • 2026 KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.
  • Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  • KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sınav 4 Ekim 2026'da yapılacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacak ve sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak.

2026 KPSS Lisans sürecine katılacak adaylar için başvuru ve sınav takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre başvurular 1 Temmuz'da başlayacak, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları ise eylül ayında yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da uygulanacak.Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da uygulanacak.

BAŞVURULAR 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adayların katılacağı KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 13 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar, ilgili oturumlara katılım hakkını kaybedecek. Başvuruların ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınması bekleniyor.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SINAVLARI ÜÇ OTURUMDA YAPILACAK

2026 KPSS Lisans sınav süreci üç ayrı günde tamamlanacak. İlk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu uygulanacak. Ardından Alan Bilgisi sınavları iki farklı günde gerçekleştirilecek.

OturumTarih
Genel Yetenek-Genel Kültür6 Eylül 2026
Alan Bilgisi 1. Oturum12 Eylül 2026
Alan Bilgisi 2. Oturum13 Eylül 2026

Adaylar, katılacakları oturumlara göre tercihlerini başvuru sürecinde belirleyecek.

2026 KPSS lisans başvuru süresini kaçırmayın! Sınavlar eylül ayında yapılacak-4

BAŞVURU ÜCRETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL, ANCAK...

2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz duyurulmadı. Ücretlerin, başvuru ekranının erişime açılacağı tarihte veya yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Geçen yıl uygulanan ücretler ise şöyleydi:

  • Genel Yetenek-Genel Kültür: 570 TL
  • Alan Bilgisi oturumları (her bir oturum): 350 TL

Ancak 2025 yılında uygulanan ücretlerin bu yıl da aynı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz resmi olarak duyurulmadı.2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz resmi olarak duyurulmadı.

SONUÇ TARİHİ DE AÇIKLANDI

KPSS Lisans oturumlarına katılacak adaylar için sonuç takvimi de belli oldu. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Böylece başvuru, sınav ve sonuç süreci yaklaşık üç aylık bir takvim içinde tamamlanmış olacak.

2026 KPSS lisans başvuru süresini kaçırmayın! Sınavlar eylül ayında yapılacak-6

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre diğer KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri de netleşti.

Sınav TürüBaşvuru TarihleriSınav TarihiSonuç Tarihi
KPSS Ön Lisans29 Temmuz - 10 Ağustos 20264 Ekim 202630 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim27 Ağustos - 8 Eylül 202625 Ekim 202619 Kasım 2026

2026 KPSS Başvuru Kılavuzu ise henüz yayımlanmadı. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte başvuru koşulları, ücretler ve oturum detayları kesinleşecek.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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