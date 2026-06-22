2026 KPSS lisans başvuru süresini kaçırmayın! Sınavlar eylül ayında yapılacak

BAŞVURU ÜCRETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL, ANCAK... 2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz duyurulmadı. Ücretlerin, başvuru ekranının erişime açılacağı tarihte veya yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Geçen yıl uygulanan ücretler ise şöyleydi: Genel Yetenek-Genel Kültür: 570 TL

570 TL Alan Bilgisi oturumları (her bir oturum): 350 TL Ancak 2025 yılında uygulanan ücretlerin bu yıl da aynı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz resmi olarak duyurulmadı. SONUÇ TARİHİ DE AÇIKLANDI KPSS Lisans oturumlarına katılacak adaylar için sonuç takvimi de belli oldu. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece başvuru, sınav ve sonuç süreci yaklaşık üç aylık bir takvim içinde tamamlanmış olacak.