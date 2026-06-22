2026 KPSS lisans başvuru süresini kaçırmayın! Sınavlar eylül ayında yapılacak
Kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adaylar için 2026 KPSS süreci resmen başlıyor. ÖSYM’nin açıkladığı güncel takvime göre, lisans düzeyi başvuruları 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınavların eylül ayında yapılacağı zorlu süreçte gözler, yayımlanacak başvuru kılavuzuna ve sınav ücretlerine çevrildi.
Hızlı Özet Göster
- 2026 KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.
- Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
- KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sınav 4 Ekim 2026'da yapılacak.
- KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacak ve sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak.
2026 KPSS Lisans sürecine katılacak adaylar için başvuru ve sınav takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre başvurular 1 Temmuz'da başlayacak, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları ise eylül ayında yapılacak.
BAŞVURULAR 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adayların katılacağı KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 13 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Başvuru süresini kaçıran adaylar, ilgili oturumlara katılım hakkını kaybedecek. Başvuruların ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınması bekleniyor.
KPSS LİSANS SINAVLARI ÜÇ OTURUMDA YAPILACAK
2026 KPSS Lisans sınav süreci üç ayrı günde tamamlanacak. İlk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu uygulanacak. Ardından Alan Bilgisi sınavları iki farklı günde gerçekleştirilecek.
|Oturum
|Tarih
|Genel Yetenek-Genel Kültür
|6 Eylül 2026
|Alan Bilgisi 1. Oturum
|12 Eylül 2026
|Alan Bilgisi 2. Oturum
|13 Eylül 2026
Adaylar, katılacakları oturumlara göre tercihlerini başvuru sürecinde belirleyecek.
BAŞVURU ÜCRETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL, ANCAK...
2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz duyurulmadı. Ücretlerin, başvuru ekranının erişime açılacağı tarihte veya yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.
Geçen yıl uygulanan ücretler ise şöyleydi:
- Genel Yetenek-Genel Kültür: 570 TL
- Alan Bilgisi oturumları (her bir oturum): 350 TL
Ancak 2025 yılında uygulanan ücretlerin bu yıl da aynı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
SONUÇ TARİHİ DE AÇIKLANDI
KPSS Lisans oturumlarına katılacak adaylar için sonuç takvimi de belli oldu. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Böylece başvuru, sınav ve sonuç süreci yaklaşık üç aylık bir takvim içinde tamamlanmış olacak.
ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre diğer KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri de netleşti.
|Sınav Türü
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|27 Ağustos - 8 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|19 Kasım 2026
2026 KPSS Başvuru Kılavuzu ise henüz yayımlanmadı. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte başvuru koşulları, ücretler ve oturum detayları kesinleşecek.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)