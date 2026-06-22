MEB duyurdu: 2026 UDSP sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Sınav sonuçları 20 Temmuz 2026'da açıklanacak ve iki yıl boyunca geçerli olacak.

Yazılı sınav İngilizce veya Almanca dillerinde, saat 10.00'da başlayacak şekilde tek oturumda 50 soruluk çoktan seçmeli olarak uygulanacak.

Sınav, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı uygulayan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. Uluslararası diploma ve sertifika programlarına başvurmak isteyen öğrenciler, 27 Haziran'da yapılacak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

UDSP yabancı dil sınavı 27 Haziran'da tek oturumla yapılacak.

SINAV 27 HAZİRAN'DA YAPILACAK

MEB'in açıklamasına göre sınav, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) uygulayan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek.

YDTS GİRİŞ BELGELERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre yazılı sınav, öğrencilerin tercihine bağlı olarak İngilizce veya Almanca dillerinde uygulanacak.