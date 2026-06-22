MEB duyurdu: 2026 UDSP sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı giriş belgelerini erişime açtı. Uluslararası diploma programlarına hazırlanan öğrenciler, sınav yerlerini ve oturum detaylarını MEB üzerinden sorgulayabiliyor.
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- Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Haziran 2026'da yapılacak UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı.
- Sınav, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı uygulayan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla yapılacak.
- Yazılı sınav İngilizce veya Almanca dillerinde, saat 10.00'da başlayacak şekilde tek oturumda 50 soruluk çoktan seçmeli olarak uygulanacak.
- Sınav sonuçları 20 Temmuz 2026'da açıklanacak ve iki yıl boyunca geçerli olacak.
- Sınav Türkiye genelinde 81 il merkezinde 110 dakika süreyle gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. Uluslararası diploma ve sertifika programlarına başvurmak isteyen öğrenciler, 27 Haziran'da yapılacak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
SINAV 27 HAZİRAN'DA YAPILACAK
MEB'in açıklamasına göre sınav, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) uygulayan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre yazılı sınav, öğrencilerin tercihine bağlı olarak İngilizce veya Almanca dillerinde uygulanacak.
TEK OTURUMDA UYGULANACAK
Sınav saat 10.00'da başlayacak ve tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 81 il merkezinde yapılması planlanan sınavda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek.
Sınavın temel bilgileri şöyle:
|Detay
|Bilgi
|Sınav tarihi
|27 Haziran 2026
|Başlangıç saati
|10.00
|Oturum sayısı
|Tek oturum
|Soru sayısı
|50
|Soru tipi
|5 seçenekli
|Süre
|110 dakika
SONUÇ TARİHİ DE BELLİ OLDU
MEB'in paylaştığı bilgilere göre sınav sonuçları 20 Temmuz 2026'da açıklanacak. Sonuçlar Bakanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden ilan edilecek.
Sınava katılan adayların elde edeceği puanlar ise iki yıl boyunca geçerli olacak.
Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre giriş belgeleri erişime açılırken, sınava katılacak öğrencilerin belgelerini kontrol ederek sınav günü için hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)