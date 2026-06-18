Bakan Çiftçi'den YKS mesajı | Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını belirten Çiftçi, sınav merkezlerinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını, organize kopya girişimlerine karşı kapsamlı önlemler alındığını ve kimliğini kaybeden adaylar için 355 nüfus müdürlüğünün sınav günlerinde hizmet vereceğini duyurdu.
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- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 öğrencinin katılacağını açıkladı.
- Sınav için ülke genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekip görev yapacak.
- Sınav merkezleri bir gün öncesinden itibaren ring halinde kontrol edilecek ve güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak.
- Organize kopya girişimlerine karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede alınacak.
- Kimlik kartını kaybeden adaylar için 355 nüfus müdürlüğü 20 Haziran'da 07.00-17.00, 21 Haziran'da 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştiren Mustafa Çiftçi, "20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzuru, güven ve sükûnet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm eğitimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, sınavımızı aldık." ifadesinde bulundu.
YKS İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI
Ülke genelinde 11 bin 883 okulda; 44 bin 886 personelin ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını vurgulayan Çiftçi sözlerine şöyle devam etti:
Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır. Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz; 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz.