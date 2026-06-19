'DÜNYANIN TOPLUMUMUZUN MERHAMETİNE İHTİYACI VAR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Doğubayazıt'ta da İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin geçmişini bilmesinin şart olduğunu, bunun için de kitap okumaları gerektiğini anlatan Erdoğan, "Dünyanın tekrardan bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza ve bu toplumun merhametine ihtiyacı var. O merhamet toplumunun birikiminin yansıması olan kültürel öğelerimizi gençlerimiz tanısınlar. Emin olun ki tanıdıkları zaman seviyorlar. Biz yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz" dedi.

Programda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Erdoğan'a tablo hediye etti.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Eğitim