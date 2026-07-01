2026 KPSS başvuruları başladı: Sınav takvimi ve ücret bilgisi

KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026'da başladı ve 13 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.

2026-KPSS kapsamında ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuru tarihleri de belli oldu. Ön lisans adayları 29 Temmuz-10 Ağustos, ortaöğretim adayları 27 Ağustos-8 Eylül, DHBT'ye katılacak adaylar ise 22-30 Eylül tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek. Peki KPSS'ye nasıl başvuru yapılır? İşte sınav tarihi...