2026 KPSS başvuruları başladı: Sınav takvimi ve ücret bilgisi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026-KPSS takvimini duyurdu. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Çift yıllarda düzenlenen ve B Grubu kadro atamalarında belirleyici olan sınav süreciyle birlikte milyonlarca adayın hazırlık maratonu da resmen başladı.
Hızlı Özet Göster
- KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026'da başladı ve 13 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.
- KPSS Lisans sınavları Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
- KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos, sınavı 4 Ekim, sonuçları 30 Ekim 2026'da; Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül, sınavı 25 Ekim, sonuçları 19 Kasım 2026'da olacak.
- DHBT'ye katılacak adaylar 22-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
2026-KPSS kapsamında ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuru tarihleri de belli oldu. Ön lisans adayları 29 Temmuz-10 Ağustos, ortaöğretim adayları 27 Ağustos-8 Eylül, DHBT'ye katılacak adaylar ise 22-30 Eylül tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek. Peki KPSS'ye nasıl başvuru yapılır? İşte sınav tarihi...
BAŞVURULAR 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adayların katılacağı KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvuru işlemlerini 13 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Başvuru süresini kaçıran adaylar, ilgili oturumlara katılım hakkını kaybedecek. Başvuruların ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınması bekleniyor.
KPSS LİSANS SINAVLARI ÜÇ OTURUMDA YAPILACAK
2026 KPSS Lisans sınav süreci üç ayrı günde tamamlanacak. İlk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu uygulanacak. Ardından Alan Bilgisi sınavları iki farklı günde gerçekleştirilecek.
|Oturum
|Tarih
|Genel Yetenek-Genel Kültür
|6 Eylül 2026
|Alan Bilgisi 1. Oturum
|12 Eylül 2026
|Alan Bilgisi 2. Oturum
|13 Eylül 2026
Adaylar, katılacakları oturumlara göre tercihlerini başvuru sürecinde belirleyecek.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Yeni ücretler ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda netlik kazanması bekleniyor.
Geçen yıl uygulanan ücretler ise şöyleydi:
- Genel Yetenek-Genel Kültür: 570 TL
- Alan Bilgisi oturumları (her bir oturum): 350 TL
2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans oturumlarına katılacak adaylar için sonuç takvimi de belli oldu. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre diğer KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri de netleşti.
|Sınav Türü
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim
|27 Ağustos - 8 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|19 Kasım 2026
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)