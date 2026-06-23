ÖSYM KKİS erişime açıldı: 2026 YKS eğitim bilgilerini güncelleme nasıl yapılır?
ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde eğitim bilgileri sistemde görünmeyen adaylar için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, adayların eğitim bilgilerinin güncellenmesi ve doğrulanmasına yönelik işlemler için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi yeniden erişime açıldı.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM, 2026-YKS başvurularında eğitim bilgileri e-Okul sisteminden alınamayan adaylar için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'ni kullanıma açtı.
- Sistem üzerinden adayların eğitim bilgilerinin kontrol edilmesi, güncellenmesi, onaylanması ve okul birinciliği işlemleri gerçekleştirilebilecek.
- Adayların veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye ileteceği değişiklik ve düzeltme talepleri işleme alınmayacak.
- Güncelleme ve doğrulama işlemleri yalnızca ilgili eğitim kurumları tarafından Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.
- Okul müdürlükleri kullanıcı bilgilerini hatırlamadıkları takdirde 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.
Yeni uygulama sayesinde eğitim bilgileri e-Okul üzerinden aktarılmayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Eğitim kurumları, adayların bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek gerekli güncellemeleri sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.
EĞİTİM BİLGİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS başvurularında eğitim bilgileri e-Okul sisteminden alınamayan adaylara yönelik işlemler için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'ni kullanıma açtı.
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, eğitim bilgileri sistemde yer almayan adayların bilgilerinin kontrol edilmesi, güncellenmesi, onaylanması ve okul birinciliği işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sistemin erişime açıldığı bildirildi.
İŞLEMLER OKULLAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK
Duyuruda, adayların ya da ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye ileteceği değişiklik ve düzeltme taleplerinin işleme alınmayacağı vurgulandı. Güncelleme ve doğrulama işlemlerinin yalnızca ilgili eğitim kurumları tarafından Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden yürütüleceği belirtildi.
KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
ÖSYM açıklamasında, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler." ifadelerine yer verildi.
Böylece okul yönetimleri, mevcut kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak adayların eğitim bilgilerine ilişkin gerekli işlemleri tamamlayabilecek.
(AA, Takvim foto arşiv)