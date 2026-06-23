ÖSYM KKİS erişime açıldı: 2026 YKS eğitim bilgilerini güncelleme nasıl yapılır?

Güncelleme ve doğrulama işlemleri yalnızca ilgili eğitim kurumları tarafından Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

Adayların veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye ileteceği değişiklik ve düzeltme talepleri işleme alınmayacak.

Sistem üzerinden adayların eğitim bilgilerinin kontrol edilmesi, güncellenmesi, onaylanması ve okul birinciliği işlemleri gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, eğitim bilgileri sistemde yer almayan adayların bilgilerinin kontrol edilmesi, güncellenmesi, onaylanması ve okul birinciliği işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sistemin erişime açıldığı bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS başvurularında eğitim bilgileri e-Okul sisteminden alınamayan adaylara yönelik işlemler için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'ni kullanıma açtı.

Eğitim bilgilerinin kontrolü, güncellenmesi, onaylanması ve okul birinciliği işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞLEMLER OKULLAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Duyuruda, adayların ya da ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye ileteceği değişiklik ve düzeltme taleplerinin işleme alınmayacağı vurgulandı. Güncelleme ve doğrulama işlemlerinin yalnızca ilgili eğitim kurumları tarafından Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden yürütüleceği belirtildi.