Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) bugün gerçekleştiriliyor. Sınav sonrası gözler sonuç tarihine ve puan hesaplama detaylarına çevrildi.
Sonuçlar 14 Mayıs'ta açıklanacak
ÖSYM takvimine göre EKPSS 2026 sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan puanlar, 4 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre içinde yapılacak engelli memur alımlarında kullanılabilecek.
Puanlar 4 yıl geçerli olacak
Sınavdan elde edilen EKPSS puanları 4 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.
Puan hesaplama sistemi nasıl işliyor?
Sınavda uygulanan testlere verilen yanıtlar ayrı ayrı değerlendiriliyor. Adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenerek, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve ham puan elde ediliyor.
Her testte en az bir yanıtı bulunan adayların ham puanları esas alınarak ortalama ve standart sapma hesaplanıyor. Bu verilerle tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturuluyor.
Standart puanlar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için eşit ağırlıkla değerlendirilerek adayların ağırlıklı puanları hesaplanıyor. Bu puanlar 40 ile 100 aralığına dönüştürülerek öğrenim düzeyine göre EKPSSP1, EKPSSP2 ve EKPSSP3 puanları belirleniyor.
4 yanlış 1 doğruyu götürüyor
EKPSS'de yanlış cevaplar puanı etkiliyor.Hesaplama sistemine göre 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor.
Sınav sonrası iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve puanlama geçerli sorular üzerinden yeniden yapılacak. Cevabı değiştirilen sorular olması halinde ise güncellenmiş cevap anahtarı esas alınarak sonuçlar belirlenecek.