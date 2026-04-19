Standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için eşit ağırlıkla birleştirilerek EKPSSP1, EKPSSP2 ve EKPSSP3 puanları oluşturuluyor.

EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre içinde yapılacak engelli memur alımlarında kullanılabilecek.

Sonuçlar 14 Mayıs'ta açıklanacak ÖSYM takvimine göre EKPSS 2026 sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan puanlar, 4 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre içinde yapılacak engelli memur alımlarında kullanılabilecek.

Puan hesaplama sistemi nasıl işliyor?



Sınavda uygulanan testlere verilen yanıtlar ayrı ayrı değerlendiriliyor. Adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenerek, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve ham puan elde ediliyor.

Her testte en az bir yanıtı bulunan adayların ham puanları esas alınarak ortalama ve standart sapma hesaplanıyor. Bu verilerle tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturuluyor.

Standart puanlar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için eşit ağırlıkla değerlendirilerek adayların ağırlıklı puanları hesaplanıyor. Bu puanlar 40 ile 100 aralığına dönüştürülerek öğrenim düzeyine göre EKPSSP1, EKPSSP2 ve EKPSSP3 puanları belirleniyor.