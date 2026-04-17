ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS), 19 Nisan Pazar günü 81 ildeki 97 sınav merkezinde 115 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.
EKPSS sınavı nedir?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
EKPSS başvuruları bitti mi, sınav ücreti ne kadar?
EKPSS için başvuru süreci 4-24 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlandı. Ücret ödeme için son gün 25 Şubat 2026 olarak belirlenmişti. Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 1.200 TL'dir.
EKPSS sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
19 Nisan'da gerçekleştirilecek olan sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınav için 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak.
Nüfus müdürlükleri açık olacak
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs'ta açıklanacak EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilecek. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.
EKPSS sınavına kaç aday başvurdu?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde düzenlenecek sınava; 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu.
EKPSS puanları nasıl hesaplanacak?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
