Sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri, kimlik belgesi sorunu olan adaylar için saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

EKPSS başvuruları 4-24 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlandı ve ücret ödeme için son gün 25 Şubat 2026 olarak belirlenmişti.

Sınav sonuçları 14 Mayıs'ta açıklanacak ve sonuçlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak.

Sınava 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu ve sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

Sınava 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu ve sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.

EKPSS başvuruları bitti mi, sınav ücreti ne kadar?

EKPSS için başvuru süreci 4-24 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlandı. Ücret ödeme için son gün 25 Şubat 2026 olarak belirlenmişti. Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 1.200 TL'dir.

EKPSS KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ