CANLI YAYIN
Geri

ÖSYM AİS ekranı: EKPSS 2026 soru ve cevap anahtarı açıklandı

2026 EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, sınava katılan adaylar 10 gün boyunca soruları inceleyerek itiraz süreçlerini değerlendirebilecek. Öte yandan merakla beklenen EKPSS sonuçlarının ise 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edileceği kesinleşti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı.
  • Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyuna açıklanırken, tam kitapçık sadece sınava giren adayların erişimine sunuldu.
  • Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile 29 Nisan saat 23.59'a kadar tüm sorulara ulaşabilecek.
  • EKPSS 2026 sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.
  • Sonuçların ilanının ardından adayların kamu kurumlarına yerleştirme süreci başlayacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026'nın ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir bölümünü yayımladı.

Sınava katılan adaylar için detaylı erişim süreci de netleşti. Açıklamaya göre adaylar, belirlenen süre boyunca tüm sorulara bireysel olarak ulaşabilecek.

EKPSS 2026’nın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİMDE

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmı kamuoyunun erişimine açıldı. Böylece adaylar, sınavın genel yapısını ve soruların dağılımını inceleme imkanı buldu.

Tam kitapçık ise yalnızca sınava başvuran adayların erişimine sunuldu. Bu uygulama, sınav güvenliği ve içerik kontrolü açısından standart prosedür olarak uygulanıyor.

Temel soru kitapçığının yüzde 10’luk bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

ADAYLAR TÜM SORULARA NASIL ULAŞACAK?

Sınava giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan soruların tamamını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Erişim işlemi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştiriliyor.

Soru kitapçığına erişim süreci sınav günü saat 13.45 itibarıyla başladı. Adaylar, bu tarihten itibaren 10 gün boyunca sistem üzerinden soruların tamamını inceleyebilecek.

SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylara soruları incelemeleri için 10 günlük süre tanındı.

ERİŞİM SÜRESİ İÇİN SON TARİH

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci 29 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra adayların sistem üzerinden sorulara erişimi mümkün olmayacak.

Bu nedenle adayların, itiraz veya değerlendirme süreci için soruları belirtilen süre içinde incelemesi önem taşıyor.

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026’da açıklanacak.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların kamu kurumlarına yerleştirme süreci de başlayacak.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler