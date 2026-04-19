Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026'nın ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir bölümünü yayımladı.
Sınava katılan adaylar için detaylı erişim süreci de netleşti. Açıklamaya göre adaylar, belirlenen süre boyunca tüm sorulara bireysel olarak ulaşabilecek.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİMDE
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmı kamuoyunun erişimine açıldı. Böylece adaylar, sınavın genel yapısını ve soruların dağılımını inceleme imkanı buldu.
Tam kitapçık ise yalnızca sınava başvuran adayların erişimine sunuldu. Bu uygulama, sınav güvenliği ve içerik kontrolü açısından standart prosedür olarak uygulanıyor.
ADAYLAR TÜM SORULARA NASIL ULAŞACAK?
Sınava giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan soruların tamamını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Erişim işlemi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştiriliyor.
Soru kitapçığına erişim süreci sınav günü saat 13.45 itibarıyla başladı. Adaylar, bu tarihten itibaren 10 gün boyunca sistem üzerinden soruların tamamını inceleyebilecek.
ERİŞİM SÜRESİ İÇİN SON TARİH
ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci 29 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra adayların sistem üzerinden sorulara erişimi mümkün olmayacak.
Bu nedenle adayların, itiraz veya değerlendirme süreci için soruları belirtilen süre içinde incelemesi önem taşıyor.
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların kamu kurumlarına yerleştirme süreci de başlayacak.