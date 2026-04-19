Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile 29 Nisan saat 23.59'a kadar tüm sorulara ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyuna açıklanırken, tam kitapçık sadece sınava giren adayların erişimine sunuldu.

Sınava katılan adaylar için detaylı erişim süreci de netleşti. Açıklamaya göre adaylar, belirlenen süre boyunca tüm sorulara bireysel olarak ulaşabilecek.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026'nın ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir bölümünü yayımladı.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİMDE

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmı kamuoyunun erişimine açıldı. Böylece adaylar, sınavın genel yapısını ve soruların dağılımını inceleme imkanı buldu.

Tam kitapçık ise yalnızca sınava başvuran adayların erişimine sunuldu. Bu uygulama, sınav güvenliği ve içerik kontrolü açısından standart prosedür olarak uygulanıyor.