Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM 16-17 Mayıs sınav takvimi: YÖKDİL sınavı ne zaman?
ÖSYM, 2026 yılı Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) takvimini duyurdu. İngilizce Sosyal Bilimler ve İngilizce Sağlık Bilimleri oturumlarına ilişkin sınav tarihleri belli oldu.
Hafta sonu sınav var mı?
ÖSYM takvimine göre hafta sonu iki sınav bulunuyor. e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler oturumu 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 7 Mayıs 2026 saat 23.59'da sona ermişti. Sonuçlar ise sınav ile aynı gün açıklanacak.
İngilizce-Sağlık Bilimleri oturumu pazar günü yapılacak
e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri oturumu ise 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 13.45'te yapılacak. Sonuçların 17 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
e-YÖKDİL nedir?
e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılan "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı"dır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bilgisayar üzerinden uygulanır.
Sınavda adayların yabancı dil bilgisi ölçülür. Sınav sonucunda elde edilen puanlar genellikle:
- Yüksek lisans ve doktora başvurularında
- Akademik kadro alımlarında
- Doçentlik başvurularında
- Yabancı dil puanı istenen kurum işlemlerinde kullanılır.