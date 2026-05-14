Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM 16-17 Mayıs sınav takvimi: YÖKDİL sınavı ne zaman?

ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu iki sınav düzenlenecek. e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler oturumu 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri oturumu ise 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 13.45’te yapılacak. Sonuçlar aynı gün ilan edilecek.

ÖSYM, 2026 yılı Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) takvimini duyurdu. İngilizce Sosyal Bilimler ve İngilizce Sağlık Bilimleri oturumlarına ilişkin sınav tarihleri belli oldu.

Hafta sonu sınav var mı?

ÖSYM takvimine göre hafta sonu iki sınav bulunuyor. e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler oturumu 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 7 Mayıs 2026 saat 23.59'da sona ermişti. Sonuçlar ise sınav ile aynı gün açıklanacak.

İngilizce-Sağlık Bilimleri oturumu pazar günü yapılacak

e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri oturumu ise 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 13.45'te yapılacak. Sonuçların 17 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

e-YÖKDİL nedir?

e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılan "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı"dır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bilgisayar üzerinden uygulanır.

Sınavda adayların yabancı dil bilgisi ölçülür. Sınav sonucunda elde edilen puanlar genellikle:

  • Yüksek lisans ve doktora başvurularında
  • Akademik kadro alımlarında
  • Doçentlik başvurularında
  • Yabancı dil puanı istenen kurum işlemlerinde kullanılır.
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy

