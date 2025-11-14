PODCAST CANLI YAYIN

2026 DGS ne zaman? ÖSYM takvimiyle 2026 DGS başvuru tarihi belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026, ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar için kritik bir dönemeç. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği DGS 2026 sınav tarihi ve başvuru süreci ÖSYM tarafından açıklandı. Önlisans mezunlarının akademik kariyer planlamasında belirleyici olacak DGS’nin sınav günü, başvuru tarihleri ve sonuç açıklanma tarihi bugün belli oldu.

2026 DGS ne zaman? ÖSYM takvimiyle 2026 DGS başvuru tarihi belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 yılı oturum tarihi ve başvuru süreci ÖSYM takvimiyle netleşti. Ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adayların lisans programlarına geçiş için gireceği DGS, akademik planlamada önemli rol oynuyor.

DGS 2026 Sınav Tarihi Ne Zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum halinde yapılacak. Sınav saati ve diğer detaylar ÖSYM'nin resmi duyurularında yer alacak.

DGS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu mu?

Sınava başvurular, 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını bu süre içinde tamamlaması gerekiyor.

DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

DGS 2026 sonuçlarının, ÖSYM takvimine göre 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adayların başvuru ve sınav sürecini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

