2026 DGS ne zaman? ÖSYM takvimiyle 2026 DGS başvuru tarihi belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 yılı oturum tarihi ve başvuru süreci ÖSYM takvimiyle netleşti. Ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adayların lisans programlarına geçiş için gireceği DGS, akademik planlamada önemli rol oynuyor.

(AA)

DGS 2026 Sınav Tarihi Ne Zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum halinde yapılacak. Sınav saati ve diğer detaylar ÖSYM'nin resmi duyurularında yer alacak.