2026 DGS geç başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM DGS sınav tarihi ve ücreti

ÖSYM, 2026 DGS sınav tarihini 19 Temmuz olarak duyurdu.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

DGS başvurularını zamanında yapamayan adaylar, 11 Haziran 2026 tarihinde geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru ekranındaki adımları tamamlaması gerekiyor.

Geç başvuru işlemi sırasında kişisel bilgilerin kontrol edilmesi ve onaylanması da zorunlu olacak.

ÖSYM'nin uyguladığı kurala göre, geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek.