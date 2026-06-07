2026 DGS geç başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM DGS sınav tarihi ve ücreti
Meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında süreç devam ediyor. Başvuru döneminin sona ermesinin ardından gözler sınav tarihine ve geç başvuru gününe çevrildi. ÖSYM, 2026 DGS takvimine ilişkin detayları yayımladı.
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- ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
- 2026 DGS için normal başvuru süreci 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlandı.
- Geç başvuru günü, 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve başvurular çevrim içi alınacak.
- Geç başvuru işlemlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek.
- 2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
Önlisans mezunlarının dikey geçiş maratonunda ÖSYM resmi takvimi ilan etti. 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılan normal başvuruların ardından gözlerin çevrildiği 2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran 2026 Perşembe olarak açıklandı.
2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını sürdürürken gözlerini sınav gününe çevirdi.
DGS BAŞVURULARI TAMAMLANDI
2026 DGS için başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma günü başladı. Adaylar başvurularını 2 Haziran 2026 Salı gününe kadar tamamladı.
Başvuru dönemini kaçıran adaylar için ise ÖSYM tarafından geç başvuru hakkı tanındı.
DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
DGS başvurularını zamanında yapamayan adaylar, 11 Haziran 2026 tarihinde geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru ekranındaki adımları tamamlaması gerekiyor.
Geç başvuru işlemi sırasında kişisel bilgilerin kontrol edilmesi ve onaylanması da zorunlu olacak.
ÖSYM'nin uyguladığı kurala göre, geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek.
2026 DGS TAKVİMİ
Adayların takip ettiği önemli tarihler şu şekilde:
- Başvuru başlangıcı: 15 Mayıs 2026
- Başvuru bitişi: 2 Haziran 2026
- Geç başvuru günü: 11 Haziran 2026
- DGS sınav tarihi: 19 Temmuz 2026
- Sonuç açıklama tarihi: 13 Ağustos 2026
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih sürecine ilişkin takvimin de ayrıca duyurulması bekleniyor.