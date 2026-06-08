SEÇİCİ ÇALIŞIN AYT'DE baştan sona konu tekrarına girmek yerine veriye dayalı ilerlemek gerektiğini belirten Esin Yılmaz Ashkar şunları söyledi: "Hangi konulardan her yıl soru çıkıyor? Hangi başlık küçük görünüp yüksek net getirme ihtimali taşıyor? "Ben bunu yaparım" denilerek ötelenen ama tam oturmayan konular hangisi? Bu sorulara dürüst yanıt vermek, son iki haftanın en akıllı adımıdır. Bu dönemde sık düşülen bir tuzak var: en iyi olunan alanlarda gevşemek. Güçlü derslerde dikkat hatası, acele okuma, işlem yanlışı sıralamaları ciddi etkileyebilir. Güçlü alanlardan soru kaçırmamak, son haftaların en önemli stratejilerinden biridir."

DENEMELERDE ÖNEMLİ NOKTA



Esin Yılmaz Ashkar denemelerin de devam etmesi gerektiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: "Denemeler bu iki haftanın merkezinde kalmaya devam etmeli. Ama gerçek çalışma deneme bittikten sonra başlar. Hangi soruyu bilgi eksikliğinden yapamadı? Hangisini bildiği halde yanlış yaptı? Hangi soru tipinde hep aynı hatayı yapıyor? Bu sorular sorulmadan geçilen her deneme eksik kalır. Bazen üç saatlik konu tekrarı yerine aynı tipte yapılmış beş yanlışı incelemek daha çok kazandırır. Bazen yeni deneme çözmek yerine eski denemede kaçılan soruyu tekrar açmak gerekir. Bazen öğrencinin yeni bilgiye ihtiyacı yoktur bildiğini daha sakin kullanmayı öğrenmesi gerekir.

AİLELER NE YAPMALI



Ailelerin bu dönemde çocuğun taşıdığı yükün farkında olması gerektiğini hatırlatan Esin yılmaz Ashkar şu uyarılarda bulundu: "Bu sene olmazsa ne olacak?", "Emeklerim boşa mı gidecek?", "Ailem ne düşünecek?" bu sorular öğrencinin zihninde sessizce büyüyebilir. Ailelerin görevi hedefi tekrar hatırlatmak değil, emeği görmektir. "Ne olursa olsun yanındayız, bir yol buluruz" cümlesi hedefi küçültmez. Sadece öğrencinin felaket senaryosunu bırakarak sınava daha sağlam bir zihinle girmesini sağlar.