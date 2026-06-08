YKS'ye son iki hafta kala kritik uyarılar!
Üniversite sınavları için son iki haftaya girildi. Burada ders çalışmak kadar doğru strateji de sınav sonucu için belirleyici hale gelebiliyor. İşte öğrenci ve velilere çok önemli tavsiyeler...
Hızlı Özet Göster
- YKS'ye son iki hafta kala öğrencilerin sadece çok çalışma yerine ne çalışacağını seçmesi, güçlü alanları koruması ve iki gün üst üste sınav yönetebilecek dayanıklılığı kurması gerekiyor.
- Eğitim danışmanı Esin Yılmaz Ashkar, öğrencilerin TYT ritmini bozmadan akademik ağırlığı AYT'ye kaydırması gerektiğini belirtti.
- Son iki haftada güçlü derslerden soru kaçırmamak için dikkat hatası ve acele okumadan kaçınılması önemli stratejiler arasında yer alıyor.
- Denemelerde asıl çalışmanın deneme bittikten sonra başladığı, hangi soruların bilgi eksikliğinden hangi soruların dikkatsizlikten yanlış yapıldığının analiz edilmesi gerektiği vurgulandı.
- Öğrencilerin biyolojik saatlerini sınav rutinine göre ayarlaması ve TYT'den çıkan duyguyu AYT'ye taşımaması gerektiği ifade edildi.
Üniversite giriş sınavı olan YKS için son düzlüğe girildi. Yıl boyunca ders çalışan öğrenciler artık bu çalışmalarının meyvelerini alacakları dönemdeler.
Eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar, üniversite sınavına girecek öğrenciler ve velilerin son günlerde nasıl hazırlık yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. TAKVİM'in sorularını cevaplayan Ashkar YKS'ye son iki haftaya girildiğinde sürecin değiştiğini hatırlatarak, "Bu dönem artık sadece çok çalışma dönemi değildir. Ne çalışacağını seçmek, denemeyi doğru okumak, güçlü alanları korumak, AYT'ye gereken ağırlığı vermek ve iki gün üst üste sınav yönetebilecek dayanıklılığı kurmak gerekir" dedi.
İKİ GÜN MARATON
YKS'nin iki güne yayıldığını belirten Esin Yılmaz Askar, " İlk gün TYT'de hız, dikkat ve okuma disiplini öne çıkar. İkinci gün AYT'de alan bilgisi ve derinlik belirleyici olur. Bu yüzden enerjinin doğru dağıtılması çok kritik. Birçok öğrenci TYT netlerine odaklanırken AYT'yi geri plana itiyor. Oysa hedef sıralamaya giden yolda asıl belirleyici güç AYT'dir. TYT'deki seviyeyi korumak gerekir, ama son iki haftanın bütün enerjisini TYT denemelerine harcamak isabetli bir tercih değildir. Öğrenci TYT ritmini bozmadan akademik ağırlığını AYT'ye kaydırmalıdır" diye konuştu.
SEÇİCİ ÇALIŞIN
AYT'DE baştan sona konu tekrarına girmek yerine veriye dayalı ilerlemek gerektiğini belirten Esin Yılmaz Ashkar şunları söyledi: "Hangi konulardan her yıl soru çıkıyor? Hangi başlık küçük görünüp yüksek net getirme ihtimali taşıyor? "Ben bunu yaparım" denilerek ötelenen ama tam oturmayan konular hangisi? Bu sorulara dürüst yanıt vermek, son iki haftanın en akıllı adımıdır. Bu dönemde sık düşülen bir tuzak var: en iyi olunan alanlarda gevşemek. Güçlü derslerde dikkat hatası, acele okuma, işlem yanlışı sıralamaları ciddi etkileyebilir. Güçlü alanlardan soru kaçırmamak, son haftaların en önemli stratejilerinden biridir."
DENEMELERDE ÖNEMLİ NOKTA
Esin Yılmaz Ashkar denemelerin de devam etmesi gerektiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: "Denemeler bu iki haftanın merkezinde kalmaya devam etmeli. Ama gerçek çalışma deneme bittikten sonra başlar. Hangi soruyu bilgi eksikliğinden yapamadı? Hangisini bildiği halde yanlış yaptı? Hangi soru tipinde hep aynı hatayı yapıyor? Bu sorular sorulmadan geçilen her deneme eksik kalır. Bazen üç saatlik konu tekrarı yerine aynı tipte yapılmış beş yanlışı incelemek daha çok kazandırır. Bazen yeni deneme çözmek yerine eski denemede kaçılan soruyu tekrar açmak gerekir. Bazen öğrencinin yeni bilgiye ihtiyacı yoktur bildiğini daha sakin kullanmayı öğrenmesi gerekir.
AİLELER NE YAPMALI
Ailelerin bu dönemde çocuğun taşıdığı yükün farkında olması gerektiğini hatırlatan Esin yılmaz Ashkar şu uyarılarda bulundu: "Bu sene olmazsa ne olacak?", "Emeklerim boşa mı gidecek?", "Ailem ne düşünecek?" bu sorular öğrencinin zihninde sessizce büyüyebilir. Ailelerin görevi hedefi tekrar hatırlatmak değil, emeği görmektir. "Ne olursa olsun yanındayız, bir yol buluruz" cümlesi hedefi küçültmez. Sadece öğrencinin felaket senaryosunu bırakarak sınava daha sağlam bir zihinle girmesini sağlar.
FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK HAZIRLIK
Öğrenccilerin çalışırken bazı hatalar da yaptığını belirten Esin Yılmaz Ashkar bu konuda da şu uyarılarda bulundu: "YKS öğrencilerinde gece geç yatma, sabaha karşı çalışma, gündüz geç uyanma çok sık görülen bir döngüdür. Ama sınav sabahı beden aniden başka bir ritme geçemez. Öğrenci iki gün üst üste erken kalkacak, uzun süre oturacak, dikkatini koruyacak, stresini yönetecek. Uykusuzluk sadece yorgunluk getirmez; okuma hızını, işlem dikkatini ve karar verme becerisini doğrudan vurur. Biyolojik saati sınav rutinine göre ayarlamak artık ertelenecek bir konu değildir. İşin psikolojik tarafında en kritik beceri şudur: günü günde bırakmak. TYT'den çıkan öğrenci o günün sonucunu zihninde büyütüp AYT'yi riske atabilir. TYT nasıl geçmiş olursa olsun, AYT ayrı bir sınavdır. Birinci günün duygusunu ikinci güne taşımamak, başlı başına bir sınav becerisidir."
MUCİZE ARAMAYIN
Son iki hafta mucize arama zamanı olmadığını hatırlatan Esin Yılmaz Ashkar, "Mevcut potansiyeli doğru hamlelerle skora yansıtma zamanıdır. Bazen bir AYT konusunu toparlamak, bazen sürekli kaçan soru tipini fark etmek, bazen güçlü derste dikkati artırmak, bazen sadece uykuyu düzene sokmak sınav performansını gerçekten değiştirebilir. YKS'ye son iki hafta kala hâlâ yapılacak çok şey var.