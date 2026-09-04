Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 13 Ağustos 2026'da erişime açılmıştı. Tercih aşamasının da tamamlanmasının ardından sonuçların hangi tarihte ilan edileceği merak konusu oldu. ÖSYM'nin önceki yıllardaki yerleştirme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların tercihlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ila 14 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçların eylül ayında açıklanması bekleniyor. (Görsel: AA)

2026 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların tercih işlemlerini tamamlamasının ardından ÖSYM'nin yerleştirme çalışmalarını yürütmesi bekleniyor.

Tercih dönemi 3 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz kesin bir takvim paylaşılmadı. Bu nedenle adayların resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden duyurulacak.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, DGS tercih sonuçlarının tercih döneminin kapanmasından sonraki 10 ila 14 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Bu hesaplamaya göre 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının Eylül ayı içerisinde erişime açılması öngörülüyor. Ancak kesin sonuç tarihi yalnızca ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak kontrol edebilecek.

Sonuç ekranında adayın herhangi bir lisans programına yerleşip yerleşmediği ve yerleştiyse hangi üniversite ile programa kayıt hakkı kazandığı görülebilecek.