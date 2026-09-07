Yeni eğitim kademelerine adım atacak minik öğrencilerin okula, öğretmenlerine, akranlarına ve yeni öğrenme ortamlarına güvenle adapte olabilmesi için bu hafta "uyum haftası" düzenlenecek. Bugün başlayacak uygulama kademelere göre farklılık gösterecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini kapsayan programları, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planladı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile iş birliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde yıl boyunca sürdürülecek.