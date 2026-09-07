İstanbul'da Okula Uyum Haftası trafiği: Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 75'e, kent genelinde yüzde 65'e çıktı
İstanbul'da "Okula Uyum Haftası" ile haftanın ilk iş gününün birleşmesi trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul servislerinin de yollara çıktığı sabah saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakalarında birçok noktada araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 75 olarak ölçüldü.
İstanbul'da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin "Okula Uyum Haftası" kapsamında eğitime başlamasıyla haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
Okul servislerinin de trafiğe çıktığı sabah saatlerinde kentin iki yakasındaki birçok ana arterde araçlar güçlükle ilerledi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK AĞIR İLERLEDİ
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy kesimleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Basın Ekspres Caddesi ve TEM Otoyolu ile bağlantı noktalarında da araçlar ağır ilerledi. Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunlaştı.
KARTAL'DAN AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNE KADAR YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar devam etti.
TEM Otoyolu'nda Şile Yolu, Ümraniye Çakmak ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki kesimde sürücüler trafikte ağır ilerledi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanırken, Şile Otoyolu'nun Altunizade ile Ümraniye arasındaki bölümünde de yer yer yoğunluk görüldü.
TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI
Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı. Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu ise yüzde 75 olarak ölçüldü.