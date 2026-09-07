TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı. Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu ise yüzde 75 olarak ölçüldü.

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