Kadraj Galeri Kadraj İkon İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış soru örnekleri: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf geçmiş sorular ve cevap anahtarları (PDF İndir)

İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış soru örnekleri: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf geçmiş sorular ve cevap anahtarları (PDF İndir)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sunan İOKBS Bursluluk Sınavı bu yıl 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava hazırlık sürecine giren adaylar önceki yıllara ait çıkmış sorulara yönelirken, sınavın formatı ve içerikleri yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 12:19
İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış sorular: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf örnek sorular ve cevap anahtarları PDF İndir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere maddi destek sağlayan İOKBS Bursluluk Sınavı, 2025 yılı için Nisan ayında yapılacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav formatına hâkim olmak ve kendilerini denemek amacıyla geçmiş yıllarda uygulanan İOKBS çıkmış sorularına yönelmiş durumda.

İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış sorular: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf örnek sorular ve cevap anahtarları PDF İndir

İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavı bu yıl 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkiye genelinde eş zamanlı olarak saat 10.00'da tek oturum halinde uygulanacak.

İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış sorular: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf örnek sorular ve cevap anahtarları PDF İndir

2024 YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

5. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF A BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF B BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış sorular: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf örnek sorular ve cevap anahtarları PDF İndir

2023 YILI İOKBS ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

5. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF A BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF B BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış sorular: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf örnek sorular ve cevap anahtarları PDF İndir

2022 YILI İOKBS ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ