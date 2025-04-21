İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış soru örnekleri: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf geçmiş sorular ve cevap anahtarları (PDF İndir)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere maddi destek sağlayan İOKBS Bursluluk Sınavı, 2025 yılı için Nisan ayında yapılacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav formatına hâkim olmak ve kendilerini denemek amacıyla geçmiş yıllarda uygulanan İOKBS çıkmış sorularına yönelmiş durumda.