İOKBS Bursluluk sınavı çıkmış soru örnekleri: MEB 5.6.7.8.9.10.11. sınıf geçmiş sorular ve cevap anahtarları (PDF İndir)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sunan İOKBS Bursluluk Sınavı bu yıl 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava hazırlık sürecine giren adaylar önceki yıllara ait çıkmış sorulara yönelirken, sınavın formatı ve içerikleri yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 12:19