Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2025 yılı için de geri sayımı başlattı. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavına dair soru sayısı, sınav süresi ve sınav giriş belgelerine ilişkin tüm detaylar netlik kazandı.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:14