Kadraj Galeri Kadraj İkon Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2025 yılı için de geri sayımı başlattı. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavına dair soru sayısı, sınav süresi ve sınav giriş belgelerine ilişkin tüm detaylar netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:14
Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecan dorukta. Sınava katılacak binlerce öğrenci ve veli, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. "İOKBS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" sorusu da arama motorlarında en çok yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.

Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

Sınav 27 Nisan'da Saat 10.00'da Başlayacak

İOKBS Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların sınav salonlarına zamanında yerleşebilmesi ve kimlik kontrollerinin eksiksiz yapılabilmesi amacıyla öğrencilerin en geç saat 09.30'da sınava katılacakları okul binasında hazır bulunmaları gerekiyor. Sınavın süresi ise tüm sınıf seviyeleri için 100 dakika olarak belirlendi.

Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

Tüm Sınıflara 80 Soru, Dörder Seçenekli Test

İOKBS'de tüm sınıf düzeyleri için 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav soruları dört seçenekli olacak ve öğrencilerin akademik yeterliliklerinin ölçülmesi hedeflenecek. Soru dağılımı ise öğrencinin sınıf seviyesine göre değişiklik gösterecek.

Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

5, 6 ve 7. Sınıflar İçin Soru Dağılımı

İlköğretim düzeyindeki 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, temel derslerin tümünden eşit sayıda soru yöneltilecek. Bu sınıflarda uygulanacak testin ders bazında soru dağılımı şu şekilde:

Türkçe: 20 soru

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi): 20 soru

Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

9, 10 ve 11. Sınıflar İçin Akademik Derinlik Artıyor

Ortaöğretim düzeyindeki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik sınavda ise derslerin içeriği daha akademik bir düzeye taşınıyor. Bu sınıflar için belirlenen soru dağılımı ise şöyle:

Türk Dili ve Edebiyatı: 20 soru

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji): 20 soru

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi): 20 soru