Bursluluk sınavı giriş yerleri 2025: meb.gov.tr ile Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecan dorukta. Sınava katılacak binlerce öğrenci ve veli, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. "İOKBS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" sorusu da arama motorlarında en çok yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.