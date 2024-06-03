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2024 MEB LGS puanı hesaplama yöntemi! OBP okul puan ekleniyor mu? LGS standart sapma var mı?

Bu yıl 1 milyon 38 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin lise eğitimini alacakları okulu belirlemeleri için kritik bir öneme sahip. 2 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde düzenlenen bu sınavda, öğrenciler doğru, yanlış ve net sayıları üzerinden puanlarını hesaplamaya çalışacaklar. LGS puan hesaplama süreci, sınav sonrası soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte başlıyor. Peki, LGS puanı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 08:48 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:48
2024 MEB LGS puanı hesaplama yöntemi! OBP okul puan ekleniyor mu? LGS standart sapma var mı?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin lise eğitimini alacakları okulu belirlemeleri için önemli bir adım. 2 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde düzenlenen bu sınavda, öğrenciler doğru, yanlış ve net sayıları üzerinden puanlarını hesaplamaya çalışacaklar. İşte LGS paun hesaplama hakkında tüm merak edilenler...

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS sınavında, 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bir sistem uygulanmaktadır. Ayrıca standart sapma sistemi de dikkate alınarak puan hesaplaması yapılır. Bu nedenle, öğrencilerin doğru ve yanlış sayıları üzerinden net sayılarını hesaplamaları büyük önem taşır.

İşte LGS puan hesaplama adımları;

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS'DE STANDART SAPMA VAR MI?

LGS sınavlarında puan hesaplaması yapılırken ilk olarak sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Ardından her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak bulunacak.

MEB kılavuzunda yer alan bilgide " Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır." ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla standart sapma LGS sınavlarında kullanılmaktadır.

LGS'YE OKUL PUANI EKLENECEK Mİ?

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri belirlenen takvimde tercihlerini gerçekleştirecek. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri iki farklı türde gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme olarak da bilinen sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik anadolu listeleri merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak. Burada öğrencilerin eğitim aldıkları okullardan herhangi bir puan eklenmeyecek.

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmeleri söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

LGS DERSLERİN KATSAYI ORANLARI

Türkçe 4

Matematik 4

Fen Bilimleri 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1

Yabancı Dil 1

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