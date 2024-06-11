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E-okul ne zaman kapanacak? 2. dönem devamsızlık bilgileri görüntüleme...

E-okul sistemi kapanış tarihi hakkında araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği akademik takvime göre, okullar 14 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler ve veliler ise karnelerini almadan önce, e-Okul sistemi üzerinden notlarını ve diğer akademik bilgilerini son kez gözden geçirme şansına sahip olacaklar. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak ve notların sisteme girilme süreci ne zaman sona erecek? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:08 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:08
E-okul ne zaman kapanacak? 2. dönem devamsızlık bilgileri görüntüleme...

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e-okul ne zaman kapanacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Yaz tatiline sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Ancak bu heyecanın yanı sıra merak da var. Özellikle e-Okul'un kapanma tarihi, pek çok kişinin aklını kurcalıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacak. Bu yıl karne günü 14 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 12 Haziran 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

E-OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan sayfada "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş gerçekleştiriliyor.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler; Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik; Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

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