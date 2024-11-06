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KYK yurt taahhütname onayı e-devlet ekranı: 2024-2025 KYK taahhütname onayı nasıl alınır?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunun sonuçlanmasının ardından, burs alma hakkını kazanan öğrenciler için taahhütname onayı süreci başladı. Onay süreci, e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilecek ve yüz binlerce öğrenci için kritik bir adım olacak.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:29
KYK yurt taahhütname onayı e-devlet ekranı: 2024-2025 KYK taahhütname onayı nasıl alınır?

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2024-2025 eğitim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın duyurusu ile erişime açıldı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için belirlenen tarihlerde e-Devlet sistemi üzerinden "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekiyor. Bu onayı yapmayan öğrenciler, KYK burs ödemelerini alamayacak. Taahhütname onayı işlemi, öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile kolayca yapılabilecek. Ödeme süreci için bu adımı atmak büyük önem taşıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor. Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 7 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.

KYK BURS TAAHÜTNAME EKRANI

TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir "gerçek" ya da "tüzel" kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.

İLK KAYIT ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAYAN ÖĞRENCİ NE YAPMALIDIR?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET | 2024-2025 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödemeler ne zaman yatar?KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET | 2024-2025 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödemeler ne zaman yatar?
KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET | 2024-2025 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödemeler ne zaman yatar?

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