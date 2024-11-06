KYK yurt taahhütname onayı e-devlet ekranı: 2024-2025 KYK taahhütname onayı nasıl alınır?

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2024-2025 eğitim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın duyurusu ile erişime açıldı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için belirlenen tarihlerde e-Devlet sistemi üzerinden "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekiyor. Bu onayı yapmayan öğrenciler, KYK burs ödemelerini alamayacak. Taahhütname onayı işlemi, öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile kolayca yapılabilecek. Ödeme süreci için bu adımı atmak büyük önem taşıyor.

Fotoğraflar: AA TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?



Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor. Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 7 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor. KYK BURS TAAHÜTNAME EKRANI