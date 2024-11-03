KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET | 2024-2025 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ödemeler ne zaman yatar?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl benzer tarihlerde açıklanan sonuçların bu yıl da Kasım ayının ikinci haftasına kadar erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, burs veya kredi alıp almadıklarını öğrenmek için sabırsızlıkla tarihleri bekliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
KYK Burs Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
KYK burs başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sistemde sonuçlarına ulaşabilecek. Sonuçlar arasında "Burs Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler, geri ödemesiz burs desteğinden faydalanacakken, "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" diyenler geri ödemeli kredi alacaklar. Öğrenim kredisi ödemeleri, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlamaktadır. Ayrıca, burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, resmi internet sitesi üzerinden de sonuçları takip edebilecekler.
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(Takvim Foto Arşiv)
Burs Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?
KYK burs ödemeleri, her yıl Ekim ayı itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ödemelerini Ekim ayına göre geriye dönük olarak toplu bir şekilde gerçekleştirecek. Normal burs ödemeleri ise her ayın 5'ine kadar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre farklı günlerde hesaplara geçecek.