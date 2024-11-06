meb.gov.tr: 2024 MEB 1. dönem ortak sınav sonuçları! 1. dönem 1. yazılı sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde 6. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 1. dönem ortak sınavları sona erdi. 30-31 Ekim tarihlerinde yapılan sınavlara katılan öğrenciler sınav sonrasında cevap anahtarı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle beklemeye başladı.

MEB ülke genelinde yapılan ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla 30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapılan ortak yazılı sınavlarda ilk kez kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.' ifadesine yer verildi.

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MEB 1. YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. ortak sınavları bu hafta gerçekleştirildi. Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak.

Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek. 6.sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.