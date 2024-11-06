Sınav sistemi değişecek mi? MEB’den açıklama geldi! 2025 LGS sınavı ne zaman? 2025 YKS ne zaman?

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile bir araya geldi. Bu görüşme de eğitim camiasında "Sınav sistemi değişiyor mu?" gibi sorulara neden oldu.

(Takvim.com.tr / Arşiv)

"DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'a konuşan konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynakları, "Öğretmenlerden ve velilerden çok sayıda soru aldık. 'Yeni müfredatla birlikte merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olacak mı?' gibi. Sınavlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Gerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), gerekse Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) sistemsel bir değişiklik olmayacak" bilgisini verdi.

4 YIL SONRA NE OLACAK?

Bakan Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Ersoy'un görüşmesine yönelik MEB'den yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan beceri örgüsü temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından dört yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıldan itibaren lise 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği YKS'de soruların yeni müfredatla uyumlu hâle getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi" denildi.