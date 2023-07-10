2023 YKS'de sıralama mı önemli puan mı? ÖSYM YKS tercihinde sıralama mı dikkate alınmalı? Ölü tercih yapmamak için dikkat edilmesi gerekenler!

YKS tercihleri içi geri sayım başladı. Bu nedenle binlerce öğrenci YKS'de sıralama mı önemli puan mı sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI?
Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.
YKS'DE 2023'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."