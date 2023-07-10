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    • Eğitim
    • 10.07.2023 16:03
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    • 10.07.2023 16:06
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    2023 YKS'de sıralama mı önemli puan mı? ÖSYM YKS tercihinde sıralama mı dikkate alınmalı? Ölü tercih yapmamak için dikkat edilmesi gerekenler!

    YKS tercihleri için puan mı önemli sıralama mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler için gün sayan öğrenciler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, YKS tercihinde puan mı önemli sıralama mı? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2023 YKS’de sıralama mı önemli puan mı?

    YKS tercihleri içi geri sayım başladı. Bu nedenle binlerce öğrenci YKS'de sıralama mı önemli puan mı sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

    PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI?

    Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.

    YKS'DE 2023'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

    ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

    "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."

        "34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

        YKS TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

        - Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler.

        - Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

        - Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

        - Her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

        - Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecek.
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        Haberler Eğitim 2023 YKS'de sıralama mı önemli puan mı? ÖSYM YKS tercihinde sıralama mı dikkate alınmalı? Ölü tercih yapmamak için dikkat edilmesi gerekenler!
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