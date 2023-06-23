LGS BİRİNCİSİ KİM? 23 Haziran 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?
LGS 2023 birincisi için araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler LGS birincisi kim sorusuna cevap aramaya başladı. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrenciler sınavla ilgili detayları merak ediyor. Peki, LGS birincileri kimler? İşte 2023 LGS birincisi...
23.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 23.06.2023 14:01
LGS birincisi, Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından merak ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte 23 Haziran 2023 LGS sonuçları...
2023 LGS BİRİNCİSİ KİM?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Sınava giren öğrenciler 'LGS birincisi kim oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.