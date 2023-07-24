2023 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Adrese dayalı yerleştirme şartları! LİSE ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI MEB!

LGS tercih sonuçları heyecanla beklenirken bir yandan da lise adrese dayalı okul sorgulama ekranı ve yerleştirme şartları araştırılıyor. LGS tercih süreci 19 Temmuz'da tamamlandı. Tercih sonuçlarının da 24 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Peki 2023 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Adrese dayalı yerleştirme şartları neler? İşte MEB lise adrese dayalı okul sorgulama ekranı.
LGS TERCİH SONUÇLARI 2023
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran'da uygulandı. Tercihlerin sonuçları 24 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak.
LGS 1. yerleştirme dönemi de 24 Temmuz'da başlayacak.
LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.
Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.