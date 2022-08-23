2022 Üniversite e-kayıt yaptıktan sonra yapılması gerekenler! Üniversite kayıtları başladı mı, kayıt ücreti var mı? turkiye.gov.tr e-Devlet üniversite kayıt yapma ekranı

Üniversite normal kayıt ve e-kayıt işlemleri bugün itibatiyle alınmaya başlanacak. Hayalindeki üniveristeye yerleşebilmek için ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter döken milyonlarca aday tercih sonuçlarını 15 Ağustos'ta öğrenmişti. ÖSYM Başkanlığı üniversite kayıtlarının da 22 Ağustos itibatiyle başlayacağını duyurmuştu. Beklenen gün geldi. Peki Üniversite kayıtları başladı mı, kayıt ücreti var mı? 2022 Üniversite e-kayıt yaptıktan sonra yapılması gerekenler neler? İşte turkiye.gov.tr e-Devlet üniversite kayıt yapma ekranı...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, KAYIT ÜCRETİ VAR MI?
Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 tarihinde yani bugün başlıyor. Öğrenciler 26 Ağustos 2022 tarihine kadar kayıt işlemlerini yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.'' denildi.
2022-YKS Yerleştirme Sonuçları
2022-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Üniversite kayıt ücreti bulunmamaktadır. Yalnızca ikinci öğretim tercih edenlerin bölümleri için istenen harç ücretini ödemeleri gerekiyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)