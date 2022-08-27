ÖSYM YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, saat kaçta? 2022 Ek yerleştirme ÜCRETİ- KILAVUZU ve EK tercih robotu! İkinci tercih nasıl yapılır?

ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme ÜCRETİ- KILAVUZU ve EK tercih robotu sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılır oldu. Üniversite kayıtları 2-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 22-24 Ağustos tarihleri arasında alınacak. YKS 1. tercihlerde yerleşemeyenler ek tercih sürecinde istedikleri okulları tekrar tercih yapacak. Okullarda kalan boş kontenjanlar dahilinde ek tercih ile yeniden yerleştirme yapılacak. Peki 22 Ağustos ek tercihler başladı mı, ne zaman, saat kaçta? İkinci tercih nasıl yapılır? Kimler ek tercih yapabilir?
22 AĞUSTOS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM YKS ek tercihleri henüz başlamadı. 2021 yılında 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Gözler ÖSYM'den gelecek ek tercih duyurusunda. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
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EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.