Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 23.08.2022 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2022 08:38
    ABONE OL

    2022-2023 2. üniversite BÖLÜMLERİ ve HARÇ ÜCRETLERİ! İkinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

    Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteye öğrenciler AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıt nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte 2022-2023 2. üniversite BÖLÜMLERİ ve HARÇ ÜCRETLERİ!

    Gülistan Başköy
    AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

    Anadolu Üniversitesi'nden ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt duyurusu geldi. Üniversite kayıtları 22 Ağsustos 2022 itibariyle başladı. Herhangi bir okulda okuyan ya da mezun olanlar ikinci üniversite tercih edebilir. Hemen şunu belirtelim yeni kayıt olan öğrenciler de ikinci üniversite imkanından yararlanabiliyor. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıt nasıl yapılır? İşte 2022-2023 2. üniversite BÖLÜMLERİ ve HARÇ ÜCRETLERİ...

    AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

    İkici üniversite kayıtları 22 Ağustos-17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

    Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    ''Bu duyuru; 2022-2023 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

    Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

    Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

    Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecektir.''

    İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

    AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI

        İKİNCİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ VE HARÇ ÜCRETLERİ

        Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

        Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

        Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

        Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

        Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

        17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

        Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

        Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

        Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

        2022-2023 Öğretim Yılında İlk kez Kayıt Yaptıracak adayların ödeyeceği tutarları gösteren tablo için tıklayınız.

        Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB İstanbul’u heba edişinin deşifresi
        Haberler Eğitim 2022-2023 2. üniversite BÖLÜMLERİ ve HARÇ ÜCRETLERİ! İkinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?
            SON DAKİKA