2022-2023 2. üniversite BÖLÜMLERİ ve HARÇ ÜCRETLERİ! İkinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nden ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt duyurusu geldi. Üniversite kayıtları 22 Ağsustos 2022 itibariyle başladı. Herhangi bir okulda okuyan ya da mezun olanlar ikinci üniversite tercih edebilir. Hemen şunu belirtelim yeni kayıt olan öğrenciler de ikinci üniversite imkanından yararlanabiliyor. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıt nasıl yapılır? İşte 2022-2023 2. üniversite BÖLÜMLERİ ve HARÇ ÜCRETLERİ...
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?
İkici üniversite kayıtları 22 Ağustos-17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Bu duyuru; 2022-2023 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;
Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.
Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecektir.''
İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.