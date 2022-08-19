TC ile BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı - 19 Ağustos BİLSEM sınav sonuçları 2022

BİLSEM sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçların açıklamasnın ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edildi.
Sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılacak duyuru ile belli olacak. Sonuç duyurusu geldikten sonra aşağıdaki bağlantı aktifleşecek.