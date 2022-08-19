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    • Eğitim
    • 19.08.2022 08:28
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    • 19.08.2022 08:28
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    TC ile BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı - 19 Ağustos BİLSEM sınav sonuçları 2022

    BİLSEM sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. İşte 2022 BİLSEM sonuç sorgulama ekranı ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    19 Ağustos BİLSEM sınav sonuçları | TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı!

    BİLSEM sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçların açıklamasnın ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

    BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edildi.

    Sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılacak duyuru ile belli olacak. Sonuç duyurusu geldikten sonra aşağıdaki bağlantı aktifleşecek.

    BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

        BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

        İTİRAZLAR

        4.1.İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

        4.2.Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.

        4.3.Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

        4.4.Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

        4.5.Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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        Haberler Eğitim TC ile BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı - 19 Ağustos BİLSEM sınav sonuçları 2022
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