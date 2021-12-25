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    • Eğitim
    • 25.12.2021 12:28
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    • 25.12.2021 12:28
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    2022 Servis fiyatları ne kadar, kaç TL zamlandı? İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi?

    İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? 2022 Servis fiyatları ne kadar, kaç TL zamlandı? İşte İstanbul güncel servis fiyatları...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi?

    Son dakika İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36 geldi. Zammın servis ücretlerine de gelip gelmediği merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? 2022 Servis fiyatları ne kadar, kaç TL zamlandı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte İstanbul güncel servis fiyatları...

    İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

    Son dakika haberine göre İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 27 zam geldi.

    Megakentte elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

    İstanbul'da taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ve servis ücretlerine 2022 zammı...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı verildi.

    UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

    Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

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    Haberler Eğitim 2022 Servis fiyatları ne kadar, kaç TL zamlandı? İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi?
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