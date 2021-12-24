Haberler Ekonomi Videoları İstanbul'da toplu taşımaya zam! Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? | UKOME servis ücretleri 2022...

İstanbul'da toplu taşımaya zam! Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? | UKOME servis ücretleri 2022...

İstanbul'da toplu taşımaya zam! Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? | UKOME servis ücretleri 2022...
24.12.2021 17:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:36
Bayrampaşa'da hırsızlık...
Ana Sayfa 01:25
Facia! 3 kardeş yanarak can...
Ana Sayfa 00:50
Cinnet getiren şahıs eşini...
Ana Sayfa 01:48
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş...
Ana Sayfa 01:24
Konya'da tefeci çetesine...
Ana Sayfa 03:02
Survivor 2022 çekimlerinde...
Ana Sayfa 14:49
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:06
Başkan Erdoğan'dan anlamlı...
Ana Sayfa 01:31
Sivas’ta Sibirya soğukları...
Ana Sayfa 00:19
Yılkı atları ve kızıl geyikler...
Ana Sayfa 00:30
Başkan Erdoğan ortak yayında!...
Ana Sayfa 00:36
Şehvet dolu görüntüler! Kadın...

İstanbul'da toplu taşımaya zam! İstanbul taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Peki, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul taksi, minibüs, taksi dolmuş ücretleri!

Ekonomi Videoları

İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? 2022 Servis fiyatları ne kadar, kaç TL zamlandı? İşte İstanbul güncel servis fiyatları...

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Son dakika haberine göre İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 27 zam geldi.

Megakentte elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı verildi.

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

SON DAKİKA