2021 yılında YKS ilk yerleştirmeler sona erdikten sonra okullardaki boş kalan kontenjanlara 1. ve 2. ek tercihler alınarak yerleştirme yapılıyor. 1. ek tercihler 20 Eylül'de başlamıştı. TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 üzeri alan adaylar 1. ek tercih yapabiliyor. 2 . ek tercihlerde ise TYT'den 140, AYT'den 170 alan adaylar tercih yapacak. 1. ek tercihlerin sonuna geliniyor. Peki Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman alınacak 2021? Ek yerleştirme üniversite kayıtları nasıl yapılır?
EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK 2021?
Ek tercihlerde bir bölüme yerleşmeye hak kazananlar 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yapabilecek. Elektronik kayıtlar da 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.
Öte yandan kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak.
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu tarihlerde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilirler.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracak.
EK TERCİHLERLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercih ile okula başlayan öğrenciler Ekim ayının ortasında derslerine girmeye başlayacak.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihlerinde alındı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı. 2. ek tercihler de önümüzdeki günlerde başlayacak.
BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?
1. ek tercihlerde baraj puanı düşürülmedi. 2. ek tercihlerde baraj puanı TYT'de 140'a AYT ve YDT'de düşürüldü.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.