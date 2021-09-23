Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman alınacak 2021? Ek yerleştirme üniversite kayıtları nasıl yapılır?

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu tarihlerde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilirler.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracak.

EK TERCİHLERLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih ile okula başlayan öğrenciler Ekim ayının ortasında derslerine girmeye başlayacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihlerinde alındı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı. 2. ek tercihler de önümüzdeki günlerde başlayacak.