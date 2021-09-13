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    • Eğitim
    • 14.09.2021 08:55
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    • 14.09.2021 08:56
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    yurt.ibb.istanbul: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt kayıtları başladı mı? 2021-2022 İBB yurt ücretleri!

    İBB yurt başvuru tarihleri ve müracaat şartları merak edillip araştırılıyor. Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.Istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Bulunduğu şehirden uzak üniversitelere tercih oluşturan ve açıklanan sonuçlarla birlikte kazandıkları üniversitelere başlayacak olan öğrenciler, İBB'nin öğrencilere yönelik yurtlarına göz atmaya başladı. Peki, 2021 İBB yurt kayıtları ne zaman başlayacak? İBB yurt ücretleri ne kadar?

    takvim.com.tr
    İBB yurt kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak 2021?

    İBB yurt başvuruları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. İstanbul'da okuyacak öğrenciler tarafından İBB yurt başvuru tarihleri ve başvuru şartları merak edillip araştırılıyor. Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Bulunduğu şehirden uzak üniversitelere tercih meydana getiren ve açıklanan sonuçlarla birlikte kazandıkları üniversitelere başlayacak olan öğrenciler, İBB'nin öğrencilere yönelik yurtlarına göz atmaya başladı. Peki, 2021 İBB yurt kayıtları ne zaman başlayacak? İBB yurt ücretleri ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!

    İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır.

    İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA

    İBB'nin yurtlarına başvuran binlerce kişi başvuru sonuçlarını https://yurt.ibb.istanbul/ adresinden sorgulayabilir. İBB yurt sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

    İBB YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

    Başvuru Genel Koşulları

    T.C. vatandaşı olmak
    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
    Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
    Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

        Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

        Açık öğretimde okuyanlar
        Uzaktan öğretim görenler
        Ücretli değişim programında bulunanlar
        25 yaşından büyükler
        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
        Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
        Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

        Gerekli belgeler:

        Nüfus cüzdanı fotokopisi
        Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
        Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
        Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
        Bursluluk belgesi
        Disiplin belgesi
        Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
        Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

        Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

        Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
        Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
        Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
        Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
        - Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
        - Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

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        Haberler Eğitim yurt.ibb.istanbul: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt kayıtları başladı mı? 2021-2022 İBB yurt ücretleri!
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