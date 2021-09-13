yurt.ibb.istanbul: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt kayıtları başladı mı? 2021-2022 İBB yurt ücretleri!

İBB yurt başvuruları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. İstanbul'da okuyacak öğrenciler tarafından İBB yurt başvuru tarihleri ve başvuru şartları merak edillip araştırılıyor. Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Bulunduğu şehirden uzak üniversitelere tercih meydana getiren ve açıklanan sonuçlarla birlikte kazandıkları üniversitelere başlayacak olan öğrenciler, İBB'nin öğrencilere yönelik yurtlarına göz atmaya başladı. Peki, 2021 İBB yurt kayıtları ne zaman başlayacak? İBB yurt ücretleri ne kadar? İşte konu hakkında detaylar!
İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden alınmaktadır.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA
İBB'nin yurtlarına başvuran binlerce kişi başvuru sonuçlarını https://yurt.ibb.istanbul/ adresinden sorgulayabilir. İBB yurt sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
İBB YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak