Geçtiğimiz eğitim öğretim dönemini pandemi nedeniyle online geçiren üniversite öğrencileri, yeni dönemde fakültelerine dönüp dönemeyeceklerini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin açılacağı tarihi duyurmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." demişti. Ancak son karar YÖK'te olduğu için YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yaptığı açıklamalar da merak ediliyor. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken Özvar'ın yüz yüze eğitim hakkındaki açıklamalarını araştırıyor. Peki Yarın üniversiteler açık mı? 13 Eylül 2021 üniversiteler yüz yüze açılıyor mu? Aşı olmayanlar üniversiteye gidebilecek mi?
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILIYOR MU?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkındaki açıklamaları şöyle;
"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir.
Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim. Tabii kampüs ortamı, birden fazla birimin ve bu birimlerin öğrencilerinin akademik ve idari personelinin bir araya geldiği ve toplumdan gelen bireylerin de etkileşimde olduğu ortamlardır.
Kampüslerde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra akademik araştırmalar, çeşitli hizmetler ve idari faaliyetler de yürütülmektedir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumları tarafından salgının kontrolünde sadece eğitim yönünden değil faaliyet alanlarına göre de riskler belirlenmeli ve buna göre önlemler alınmalıdır"
AŞI OLMAYANLAR ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı zorunluluğu ile ilgili, ''Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.'' dedi.
AŞI OLMAYANLAR YURTLARDA KALABİLECEK Mİ?
YÖK Başkanı Erol Özvar yurtlarda alınması gereken önlemlere de değindi. Özvar, alınacak önlemler hakkında şunları kaydetti:
"Yüz yüze eğitime hazırlanırken akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin aşılanmalarının tamamlanmasının teşvik edilmesi, ayrıca sosyal ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken tedbirlere riayet edilmesi son derece önemlidir.