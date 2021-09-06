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    • Eğitim
    • 06.09.2021 09:14
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    • 06.09.2021 09:25
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    Yüz yüze eğitim başladı! Milyonlarca öğrenci heyecanla okullara koştu

    Son dakika haberi... Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte bugün yüz yüze eğitim başladı. Sabah erken saatlerde İstanbul'un birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

    Okullarda ilk gün heyecanı

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı. İstanbul'un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu.

    Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü.

    Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ise öğrenciler sınıflarına geçti.


        Ailesiyle birlikte okula gelen Batuhan Köse, "Çok heyecanlıyım. Ortaokuldan liseye geçiş oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Dersler zor olacak mı onu da bilmiyorum. LGS'e girdim kazandım" dedi.


        Öte yandan, sabah erken saatlerinden itibaren okula gelen öğrencilerin heyecanı ise dikkat çekti.


        İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
        Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

        Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkisinde başlayan trafik, Zincirlikuyu çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolunun aynı güzergahındaki yoğunluk Seyrantepe sonrası normale dönüyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafiğin akıcı olduğu görülüyor.

        Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, metro, tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman tramvay seferleri aksarken, yaşanan gecikme duraklarda yapılan anonslarla duyuruluyor.

        Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe mevkilerinde trafik yavaş ilerliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 08.40'ta yüzde 63, 09.10'da ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

        Öte yandan trafikteki yoğunluk, polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimlerle de görüntülendi.

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