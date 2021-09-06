1.5 yılın sonunda bugün yüz yüze eğitim için ders zili çaldı

Coronavirüs salgını nedeniyle okullar eve taşındı. Öğrenciler online eğitimle tanıştı. 1.5 yılın ardından bugün okul zili bu kez yüz yüze eğitim için çaldı. 18 milyon öğrenci, yeniden okul sıralarında yerini aldı.

COVİD-19 salgınına karşı okullarda alınan tedbirler de artırıldı. Yayınlanan genelde kapsamında, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları isteneceği açıklandı.

7. YAŞA MASKE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "7 yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak" dedi.

12 YAŞ VE ÜSTÜNE AŞI

Türkiye'de aşılamada 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Bu yaştaki çocuklar eğer aileleri isterse veli onayıyla beraber aşılarını olabilecekler.

HASTANEYE AKIN

Coronavirüs tedbirleri kapsamında, bugünden itibaren aşı olmayan işçilerin ve öğretmenlerin her hafta PCR testi yaptırması zorunlu hale geldi. Aşı olmayan vatandaşlar, dün test için hastanelere akın etti.

FIRST ÖĞRETMEN

ABD'de de yüz yüze eğitim başladı. First Lady Jill Biden'ın da Virginia'daki üniversitede ders vereceği açıklandı.

ALMANYA'DA Delta varyantı etkisini artırdı. Son 24 saatte 10 bin 453 yeni vaka çıktı. 21 kişi de hayatını kaybetti.

FRANSA'DA halk bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğunu protesto etti.

AVUSTRALYA'DA vaka sayısı 60 bini geçti.

ABD'DE Delta paniği büyüdü! Son 24 saatte 65 bin 893 yeni vaka çıktı.