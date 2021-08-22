Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başlayacağız!

''PANSİYONLARDA KALAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIKLI BESLENMELERİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ''

Okulların açılmasına kısa bir süre kala pansiyonlarda eksikliklerin giderildiğini belirten Bakan Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."