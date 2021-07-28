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    • Eğitim
    • 28.07.2021 13:28
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    • 28.07.2021 13:28
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    Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretleri 2021 ne kadar? Özel üniversite ücretleri 2021 yılında kaç TL?

    Gündemde yoğun bir şekilde Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretleri 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı ve tercih işlemlerinin başlayacağı tarih de duyuruldu. Bu gelişme üzerine adaylar eğitim görmek istediği özel okulların fiyat bilgisini araştırır oldu. Peki Özel üniversite ücretleri 2021 yılında kaç TL? En çok aranan Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretleri belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretleri 2021 ne kadar?

    Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretleri 2021 ne kadar? Özel üniversite ücretleri 2021 yılında kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tercihlerin başlayacağı tarihin duyurulmasının ardından en çok tercih edilen Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretlerinin güncel olarak ne kadar olduğu merak edilen bilgiler arasında yer aldı. İşte Haliç Üniversitesi, vakıf üniversitelerinde eğitim görmek için verilmesi gereken fiyatlar…

    2021 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı 36.900 TL,
    Tıp Fakültesi; Tıp 98.000 TL,
    Tıp (İngilizce) 110.000 TL,

    Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Matematik 44.000 TL
    Psikoloji 48.000 TL, Psikoloji (İngilizce) 53.000 TL,
    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 42.000 TL,
    İngilizce Mütercim Tercümanlık 46.000 TL,
    Türk Dili ve Edebiyatı 38.000 TL,

    İşletme, İşletme (İngilizce) 30.000 TL,
    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 32.000 TL,
    Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 40.000 TL,
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım 43.000 TL,

        Makine Mühendisliği (İngilizce) 32.000 TL,
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 34.000 TL,
        Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 46.000 TL,

        Endüstriyel Tasarım 38.000 TL,
        Mimarlık 45.000 TL,
        İç Mimarlık 52.000 TL,

        Ebelik 40.000 TL,
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce), Hemşirelik, Hemşirelik (İngilizce) 46.000 TL,
        Beslenme ve Diyetetik, Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) 56.500 TL,

        Çizgi Film ve Animasyon, Görsel İletişim Tasarımı 36.000 TL,
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları 45.000 TL,

        Aşçılık, Aşçılık (İÖ), Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi 32.000 TL,
        İnşaat Teknolojisi, İç Mekan Tasarımı, Grafik Tasarımı 31.000 TL,
        Bankacılık ve Sigortacılık 17.000 TL,
        Lojistik 20.000 TL,
        Turizm ve Otel İşletmeciliği 19.000 TL,
        Moda Tasarımı 22.000 TL,
        Elektronik Teknolojisi 26.000 TL,
        Bilgisayar Teknolojisi 28.000 TL,
        Fizyoterapi 35.000 TL,
        İlk ve Acil Yardım 45.000 TL,
        Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30.000 TL,
        Elektrik, Makine 27.000 TL'dir.

        VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜCRETLERİ KAÇ TL?

        Özel üniversitelerin fiyatları bölüm ve bursluluk oranına göre değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi almak için üniversitelerin resmi internet sitelerini inceleyebilirsiniz.

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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