Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretleri 2021 ne kadar? Özel üniversite ücretleri 2021 yılında kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tercihlerin başlayacağı tarihin duyurulmasının ardından en çok tercih edilen Haliç Üniversitesi, vakıf üniversiteleri ücretlerinin güncel olarak ne kadar olduğu merak edilen bilgiler arasında yer aldı. İşte Haliç Üniversitesi, vakıf üniversitelerinde eğitim görmek için verilmesi gereken fiyatlar…
2021 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı 36.900 TL,
Tıp Fakültesi; Tıp 98.000 TL,
Tıp (İngilizce) 110.000 TL,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Matematik 44.000 TL
Psikoloji 48.000 TL, Psikoloji (İngilizce) 53.000 TL,
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 42.000 TL,
İngilizce Mütercim Tercümanlık 46.000 TL,
Türk Dili ve Edebiyatı 38.000 TL,
İşletme, İşletme (İngilizce) 30.000 TL,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 32.000 TL,
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 40.000 TL,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 43.000 TL,