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    • Eğitim
    • 26.07.2021 16:58
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    • 26.07.2021 16:58
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    KPSS sınav yeri değiştirme 2021! KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?

    KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir? 2021 KPSS sınav yeri değiştirme yolları sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri AİS ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Sınav yeri uzak olan ve değişiklik yaptırmak isteyen vatandaşlar da KPSS sınav yeri değiştirme hakkında sorgulama yapıyor. Peki; 2021 KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?

    takvim.com.tr
    KPSS sınav yeri değiştirme 2021! KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?

    KPSS sınav yeri değiştirme 2021! KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir? KPSS'de adaylar sınava nerede giriş yapacağını öğrendi. 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı. Peki; KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır? 2021 KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?

    KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME 2021!

    ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi 11 dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır.

    Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir.

    Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanacaklardır. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Başvuran aday sayısının 1000'den az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

    KPSS'nin GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR ile EĞİTİM BİLİMLERİ oturumlarının yapılacağı sınav merkezleri için adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini veya adres iline bağlı ilçe sınav merkezini, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

        ÖABT sınav merkezleri için Adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini yazacaklar, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır.

        2021 KPSS SINAV TARİHLERİ

        Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

        Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

        ÖABT Sınav Tarihi

        15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.
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        Haberler Eğitim KPSS sınav yeri değiştirme 2021! KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?