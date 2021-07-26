KPSS sınav yeri değiştirme 2021! KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir? KPSS'de adaylar sınava nerede giriş yapacağını öğrendi. 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı. Peki; KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır? 2021 KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME 2021!
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi 11 dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır.
Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir.
Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanacaklardır. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Başvuran aday sayısının 1000'den az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.
KPSS'nin GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR ile EĞİTİM BİLİMLERİ oturumlarının yapılacağı sınav merkezleri için adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini veya adres iline bağlı ilçe sınav merkezini, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.