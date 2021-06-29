MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2021! LGS adrese dayalı kayıt sistemi nedir? LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır?

MEB adrese dayalı kayıt sistemi nedir? Sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih için kolları sıvayacak. Bu noktada, yaşadığı bölgede bulunan okullarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Adrese dayalı kayıt sistemiyle birlikte bu işlemi gerçekleştirebilecekler. Peki, LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? İşte; 2021 adrese dayalı lise sorgulama ekranı!
LGS ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem ile birlikte liseye geçiş sistemi değiştirildi. Yeni sistem ile adrese göre liselere kayıt yapılabilecek. Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS kılavuzuna göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.
Merkezî Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.