LGS en yüksek puan kaç? LGS baraj puanı var mı? 2021 LGS baraj puanı kaç?

LGS baraj puanı var mı? 2021 LGS baraj puanı kaç? LGS en yüksek puan ve LGS baraj puanı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. LGS sınavına Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci giriş yaptı. Sınavda başarılı olmak için ter döken adayları şimdi de sonuç ve tercih heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada; LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Sınav sonuçlarıyla birlikte LGS baraj puanı da merak edilir oldu. Peki; 2021 LGS baraj puanı kaç?