YKS biyoloji sınavı 2021 soruları ve cevap anahtarları - ÖSYM YKS biyoloji sınavı zor mu, kolay mıydı?

İşte sosyal medyada kullanıcılar şu yorumları yaptılar;



"Tyt bittii çıktım sınavdaann çok şüküürr"



"İlk aşamayı atlattık. Darısı yarınki dil sınavına #tyt2021 #YKS"



"Sınav çok yorucuydu. Bütün sorular yeni nesil sorulardı. Ben öylesine girdim ama Allah yks tayfanın yardımcısı olsun "



"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.