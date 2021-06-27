ÖSYM YÖK ATLAS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları - Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021!

Gündemde milyonlarca kişi tarafından Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinden düzenlenen YKS oturumlarına katılan adaylar alınması gereken en düşük puanın ne olduğunu merak ediyor. Bir yandan da 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları, taban puanları araştırma konusu oluyor. Peki ÖSYM YÖK ATLAS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte detaylar…
2 YILLIK VE 4 YILLLIK BÖLÜM TABAN PUANLARI!
Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!
YÖK ATLAS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.
TABAN PUAN NEDİR?
Taban puan, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türündeki puanıdır.
BAŞARI SIRASI NEDİR?
Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.
EN DÜŞÜK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER!
2021-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.