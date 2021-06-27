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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:13
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    • 27.06.2021 15:13
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    ÖSYM YÖK ATLAS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları - Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021!

    Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021! ÖSYM YÖK ATLAS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 üniversite sınavına YKS'ye katılan milyonlarca kişi istediği okulda eğitim görüp göremeyeceğini merak ederek gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. 2 ve 4 yıllık bölümlerde taban puan ve başarı sıralaması nedir? Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek.

    takvim.com.tr
    Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021!

    Gündemde milyonlarca kişi tarafından Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinden düzenlenen YKS oturumlarına katılan adaylar alınması gereken en düşük puanın ne olduğunu merak ediyor. Bir yandan da 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları, taban puanları araştırma konusu oluyor. Peki ÖSYM YÖK ATLAS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayımladı mı? İşte detaylar…

    2 YILLIK VE 4 YILLLIK BÖLÜM TABAN PUANLARI!

    Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!

    YÖK ATLAS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS BARAJ PUANI KAÇ?

    YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

    TABAN PUAN NEDİR?

    Taban puan, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türündeki puanıdır.

    BAŞARI SIRASI NEDİR?

    Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

    EN DÜŞÜK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER!

    2021-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

        2021 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.

        Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

        Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

        Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

        2021 ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI BAŞARI LİSTESİ!

        YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümlerinin geçtiğimiz senelerdeki puanlarına ulaşabilirsiniz.

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