ÖSYM YÖK ATLAS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları - Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021!

TABAN PUAN NEDİR?

Taban puan, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türündeki puanıdır.

BAŞARI SIRASI NEDİR?

Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

EN DÜŞÜK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER!

2021-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.