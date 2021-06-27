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    • Eğitim
    • 27.06.2021 13:40
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    • 27.06.2021 13:40
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    TYT, AYT, YDT soruları zor mu, kolay mıydı? YKS sınav yorumları 2021! YKS soruları nasıldı? İşte katılımcı yorumları…

    YKS sınav yorumları 2021! TYT soruları zor mu, kolay mıydı? YKS soruları nasıldı? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen üniversite sınavının 2021 soruları soruldu, sınav 3 oturumla 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Sınavdan çıkanlar sosyal medya üzerinden YKS ile ilgili yapılan yorumların neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Sınavdan çıkan adaylar Matematik sorularının uzun olduğunu ve çeldiricilerin çok fazla olduğu belirtti. Adaylar matematik sınavının geçen senekine göre daha zor olduğunu fizik, kimya ve biyoloji sorularının normal olduğunu dile getirdi.

    takvim.com.tr
    YKS sınav yorumları 2021! TYT, AYT, YDT soruları zor mu, kolay mıydı?

    YKS sınav yorumları 2021 sorgulaması arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen sınava katılanlar diğer adayların sınav hakkındaki yorumlarını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Peki TYT soruları zor mu, kolay mıydı? YKS soruları nasıldı? Sözel, sayısal, eşit ağırlık soruları bu yıl kolay mı yoksa zor mu soruldu, katılımcıların yorumları nasıl oldu? Sınav sonuçlarının açıklanacağaı tarih belli oldu mu? İşte YKS hakkında bilgiler…

    YKS TYT ZOR MU, KOLAY MIYDI? İŞTE YORUMLAR...

    YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30'da sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar Matematik sorularının uzun olduğunu ve çeldiricilerin çok fazla olduğu belirtti. Adaylar matematik sınavının geçen senekine göre daha zor olduğunu fizik, kimya ve biyoloji sorularının normal olduğunu dile getirdi. Sosyal Bilimler ve Türkçe'nin daha kolay olduğunu belirtiyor.

    İşte sosyal medyada kullanıcılar şu yorumları yaptılar;

    "Tyt bittii çıktım sınavdaann çok şüküürr"

    "İlk aşamayı atlattık. Darısı yarınki dil sınavına #tyt2021 #YKS"

    "Sınav çok yorucuydu. Bütün sorular yeni nesil sorulardı. Ben öylesine girdim ama Allah yks tayfanın yardımcısı olsun "

    "Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"

    Ayt kolaydı bu arada, hiç değil 3 tane deneme çözen kişi bile bunu fullerdi
    Ama ben fulleyemedim

    160 soruluk sinavda 35 soru cevaplamam disinda bir sorun yok #ayt2021

    Abi mat mı çözmeye çalıştım ölümsüzlüğü bulmaya mı belli değil ya #ayt2021

        YKS BARAJ PUANI KAÇ?

        TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

        Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

        KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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