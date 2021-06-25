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    • Eğitim
    • 25.06.2021 10:30
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    • 25.06.2021 10:56
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    Üniversite sınavı YKS TYT AYT kaç dakika sürecek? 2021 YKS TYT AYT konuları neler olacak?

    2021 YKS TYT AYT konuları neler olacak? Üniversite sınavı YKS kaç dakika sürecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ÖSYM'nin 2021 Sınav Takvimine göre, bu yıl YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından 2021 üniversite sınavı kaç dakika sürecek sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler ve refakatçileri bu sorunun cevabını araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Üniversite sınavı YKS TYT AYT kaç dakika sürecek? 2021 YKS TYT AYT konuları neler olacak?

    2021 YKS TYT AYT konuları neler? Üniversite sınavı kaç dakika sürecek? 2021 üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde farklı oturumlarla gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu. İşte; YKS kaç dakika sürecek sorusunun cevabı!

    YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

    AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

    YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

    Eğitimine üniversite ve yüksekokullarda devam etmek isteyenler YKS için hazırlıklarına devam ediyor. Adayların merak ettikleri YKS tarihi ise ÖSYM'nin yılın başında paylaştığı 2021 Sınav Takvimi'nde yer alıyor.

    ÖSYM'nin 2021 Sınav Takvimine göre, bu yıl YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sınava başvuru yapan ve katılan adaylar 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecekler. Ayrıca Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran günü yapılacak.

    YKS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 10 gün önce adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS'ten öğrenebilecek.

    YKS'nin bu üç oturumuna katılan öğrenciler, bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapacaklar.

        TYT SORU SAYILARI

        •TYT Türkçe'de 40 soru yer almaktadır. Soruların bir kısmı dil bilgisi bir kısmı ise paragraf sorularıdır.
        •TYT Matematik'de 40 soru yer almaktadır. Her zorluk seviyesinde soru bulunur.
        •20 Adet fen bilimleri, 20 adet de sosyal bilimlerde soru çıkmaktadır.

        2021 TYT SORU DAĞILIMI

        •Türkçe 40 soru
        •Matematik 40 Soru
        •Felsefe 5 Soru
        •Coğrafya 5 Soru
        •Din Kültürü 5 Soru
        •Fizik 7 Soru
        •Kimya 7 Soru
        •Biyoloji 6 Soru
        2021 TYT soru dağılımı bu şekildedir.
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